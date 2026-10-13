Incidente sulla Statale Adriatica direzione Cervia: motociclista in codice rosso.

Incidente in Statale nel primo pomeriggio

Un incidente ha coinvolto un motociclista sulla Statale Adriatica nel tratto di Valverde in direzione Cervia. Pare si sia scontrato con un furgone portavalori di una nota azienda. La dinamica del sinistro è ancora da accertare.

Erano circa le 14:15 quando la moto è stata vista superare una vettura e poco dopo, è avvenuto l’impatto contro il furgone. Il motociclista è stato sbalzato a diverse decine di metri dal mezzo; segnalato l’accaduto alla centrale operativa del 112, è scattato il protocollo del meccanismo traumatico maggiore. Questo significa che sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo.