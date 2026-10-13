Incidente sulla Statale Adriatica direzione Cervia: motociclista in codice rosso.

Incidente in Statale nel primo pomeriggio
Un incidente ha coinvolto un motociclista sulla Statale Adriatica nel tratto di Valverde in direzione Cervia. Pare si sia scontrato con un furgone portavalori di una nota azienda. La dinamica del sinistro è ancora da accertare.
Erano circa le 14:15 quando la moto è stata vista superare una vettura e poco dopo, è avvenuto l’impatto contro il furgone. Il motociclista è stato sbalzato a diverse decine di metri dal mezzo; segnalato l’accaduto alla centrale operativa del 112, è scattato il protocollo del meccanismo traumatico maggiore. Questo significa che sono state inviate sul posto un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo.
L’intervento dei sanitari
Alcuni testimoni hanno riferito che il motociclista presentava una ferita al volto conseguente all’impatto. Il ferito è stato trasportato al Bufalini di Cesena, al Trauma Center con codice rosso: i sanitari sul posto hanno valutato che una delle funzioni vitali possa essere compromessa.
Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi di legge e la gestione del traffico. Si raccomanda di prestare attenzione, cercare strade alternative per non intralciare i soccorsi e di non fare i curiosi per evitare altri incidenti. Non ci sono giunte informazioni in merito circa la viabilità: qualora ve ne fossero, anche eventuali chiusure, non mancheremo di fornirle.