Cervia, Larry Gnoli torna libero: travolse con la ruspa Elisa Spadavecchia

Pinarella, libero Larry Gnoli: era ai domiciliari per la morte della turista Elisa Spadavecchia

Il 55enne è a processo a Ravenna per la morte della 66enne vicentina, travolta da una ruspa il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Dopo nove mesi in carcere aveva ottenuto gli arresti domiciliari.

È tornato in libertà Larry Gnoli, 55 anni, imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, la turista vicentina di 66 anni travolta e uccisa da una ruspa il 24 maggio 2025 sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.

Come riferisce l’agenzia Ansa, per Gnoli è stato disposto l’obbligo di dimora, accompagnato da alcune prescrizioni e dall’obbligo di firma tre volte alla settimana. L’uomo aveva trascorso nove mesi in custodia cautelare in carcere, prima di ottenere gli arresti domiciliari. Il processo a suo carico è attualmente in corso a Ravenna.

La morte di Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Pinarella

La tragedia risale al 24 maggio 2025, quando Elisa Spadavecchia fu investita da una ruspa mentre si trovava sulla spiaggia di Pinarella, nel territorio di Cervia. Secondo l’accusa, Gnoli stava utilizzando il mezzo per spianare le dune senza le necessarie autorizzazioni. L’area, inoltre, non sarebbe stata delimitata come previsto per un cantiere e l’uomo non avrebbe avuto la patente per condurre il mezzo.

Tra gli elementi contestati all’imputato figura anche la presunta assunzione di cocaina prima dei fatti. La posizione di Gnoli è ora al vaglio del tribunale di Ravenna, dove il procedimento penale è ancora in corso.