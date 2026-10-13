Riccione, una bici di Marco Pantani nelle mani di un appassionato

A Riccione è custodita una bicicletta appartenuta a Marco Pantani, il campione romagnolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del ciclismo. A possederla è Lele Montanari, appassionato di biciclette, entrato in possesso del mezzo attraverso una serie di circostanze fortunate.

La bici dimenticata dal Pirata

La storia comincia nella bottega dei meccanici Migani, nella zona delle Fontanelle, a Riccione, con cui Montanari aveva un rapporto di amicizia. Un giorno Pantani porta loro due biciclette per un controllo, ma al momento del ritiro ne riprende soltanto una.

Trascorre del tempo, poi arriva una telefonata del campione ai Migani: l’indicazione è di tenere la bicicletta rimasta in officina. Da lì il mezzo passa nelle mani di un appassionato riminese, che in seguito decide di riportarlo dai meccanici a causa di problemi legati alla sella.

L’acquisto di Lele Montanari

È a quel punto che entra in scena Lele Montanari, che acquista la bicicletta e ne diventa il custode. Un percorso tutt’altro che programmato, nato da un intreccio di amicizie e incontri che ha permesso a un pezzo della storia sportiva di Marco Pantani di restare in Romagna.