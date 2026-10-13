Tornano le voci del festival del podcast: Piperno e Lagioia gli ospiti

A Cesenatico tre giorni tra podcast e letteratura

Dal 13 al 15 novembre il Teatro Comunale di Cesenatico ospiterà la quarta edizione di Sentire le Voci, la Festa del Podcast che negli ultimi anni ha portato in città quasi tremila persone. Gli incontri saranno a ingresso gratuito.

Tra gli ospiti annunciati ci sono Alessandro Piperno e Nicola Lagioia, entrambi vincitori del Premio Strega, che presenteranno i loro nuovi romanzi. Il programma accoglierà anche Matteo Saudino, Simone Pieranni, Roberta Lippi e Federica Manzitti. Il calendario completo sarà reso noto nei prossimi giorni.

La quarta edizione del festival

La manifestazione conferma la direzione artistica di Matteo Cavezzali e la curatela di Gianni Gozzoli. Incontri, presentazioni e talk esploreranno il podcast e le nuove forme di narrazione. Gli appuntamenti si terranno al Teatro Comunale, con allestimenti diversi in base al tipo di incontro.

RaiPlay Sound sarà media partner anche nel 2026, dopo la collaborazione dello scorso anno. Hera è nuovamente sponsor della manifestazione.

Per il sindaco Matteo Gozzoli, il festival è ormai «una tappa fissa della Cesenatico fuori stagione». Le prime tre edizioni, ha ricordato, hanno raccolto quasi tremila spettatori, sempre con ingresso libero.

Cavezzali descrive invece la rassegna come uno spazio di incontro fra autori, ascoltatori e linguaggi: un’occasione per affrontare temi che vanno dall’attualità alla filosofia, dalla storia alle relazioni.