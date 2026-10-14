Amerigo Vespucci a Ravenna, è amore a prima vista [video]

L’Amerigo Vespucci apre le porte ai visitatori: al via le visite a Marina di Ravenna

La nave scuola della Marina Militare è ormeggiata alla banchina di via della Focamonica. Da oggi, mercoledì 14 ottobre, si può salire a bordo su prenotazione.

L’Amerigo Vespucci apre le porte al pubblico. Da oggi, mercoledì 14 ottobre, cominciano le visite a bordo della nave scuola della Marina Militare, arrivata ieri a Marina di Ravenna dopo la tappa di Trieste.

Il veliero, tra i più conosciuti al mondo, resterà ormeggiato alla banchina di via della Focamonica fino a domenica 18 ottobre, nell’ambito delle iniziative per Ravenna Capitale italiana del mare 2026.

Per salire a bordo era necessaria la prenotazione online e gli 11mila posti disponibili sono andati esauriti in breve tempo. Chi non è riuscito a ottenere un biglietto potrà comunque ammirare la nave da vicino, percorrendo il tratto di banchina predisposto per il pubblico.

Le visite sono in programma oggi dalle 14 alle 18. Per raggiungere l’area sono disponibili navette gratuite dai parcheggi di Marina di Ravenna.