Cesenatico, 82° anniversario della Liberazione: il programma

Cesenatico celebra l’82° anniversario della Liberazione: il programma delle iniziative

Dalla deposizione delle corone nei luoghi della memoria agli incontri con Adelmo Cervi, fino agli spettacoli e alla musica: quattro appuntamenti dal 20 al 26 ottobre.

Cesenatico celebra il 20 ottobre l’82° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un programma di iniziative che coinvolgerà diversi luoghi della città.

La giornata di lunedì 20 ottobre si aprirà alle 9 con la partenza di una delegazione dal Municipio, composta dai rappresentanti delle forze politiche, sociali, combattentistiche e militari. Il gruppo deporrà corone di alloro nei luoghi della memoria dedicati ai Caduti partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero cittadino. Al cimitero sarà celebrata anche una messa in ricordo delle 264 vittime.

La sera, alle 20.30, il Palazzo del Turismo ospiterà l’incontro “Memoria, resistenza e costituzione”, con Adelmo Cervi, organizzato dalla Rete Democratica e Antifascista di Cesenatico.

Le celebrazioni proseguiranno venerdì 23 ottobre alle 20.45 al Museo della Marineria con lo spettacolo “Cesenatico liberata, i tre maestri: Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Ermanno Olmi”, di e con Marco Campedelli. L’iniziativa, organizzata dall’Anpi in collaborazione con la Cgil Forlì-Cesena, vedrà la collaborazione artistica di Vincenzo Todesco e la musica dal vivo di Antonio Canteri e Francesco Galli.

L’ultimo appuntamento è in programma lunedì 26 ottobre alle 21 al Teatro Comunale, con “Come suona Cesenatico”, concerto della Scuola di Musica Italo Caimmi presentato da Alberto Antolini.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.