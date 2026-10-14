Onda Marina Cesenatico, gara prorogata al 16 novembre

Onda Marina, prorogata al 16 novembre la gara per la riqualificazione

Cesenatico, un mese in più per presentare le offerte. L’investimento previsto è di 15 milioni di euro, con una concessione della durata di 30 anni.

Il Comune di Cesenatico ha prorogato al 16 novembre 2026, alle ore 13, il termine per presentare le offerte per la riqualificazione e la gestione del complesso Onda Marina. La scadenza iniziale è stata posticipata di un mese, concedendo più tempo ai soggetti interessati per preparare la documentazione necessaria. Prorogata anche la possibilità di richiedere un sopralluogo.

La decisione è arrivata dopo una richiesta di AR.CO Lavori Società Cooperativa di Ravenna, soggetto promotore della proposta. Il Comune ha motivato il rinvio con la complessità tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria della procedura, che richiede la predisposizione di una documentazione articolata. L’obiettivo è consentire la presentazione di offerte ponderate ed evitare che la gara vada deserta.

Un investimento da 15 milioni di euro

Il bando, pubblicato nel luglio scorso, riguarda la progettazione esecutiva, la riqualificazione e la gestione economica del complesso demaniale Onda Marina. L’intervento comprende il residence, la passerella mobile di collegamento pedonale, il parcheggio pubblico di via Andrea Doria e lo specchio d’acqua attrezzato per l’ormeggio delle imbarcazioni da diporto.

La concessione avrà una durata di 30 anni, mentre l’investimento iniziale previsto ammonta a circa 15 milioni di euro. Tra gli interventi richiesti figurano l’innalzamento di almeno 80 centimetri della banchina lungo tutto il perimetro della darsena, la riqualificazione del fabbricato residenziale e commerciale e la realizzazione di una pavimentazione semipermeabile per il parcheggio, mantenendo le aree verdi.

Previsti anche il dragaggio delle acque interne alla darsena privata e la compartecipazione al dragaggio della parte esterna, fino all’imboccatura del Porto Canale.

I servizi e la passerella pedonale

Chi si aggiudicherà la concessione dovrà occuparsi anche della gestione del porto turistico: dai servizi per la nautica da diporto all’amministrazione della struttura, dall’accoglienza delle imbarcazioni in transito alla pulizia delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

Tra gli obblighi è prevista inoltre la definizione di orari adeguati per consentire ai cittadini di utilizzare la passerella pedonale che collega il complesso al lungomare di Ponente.

Il bando valuterà anche alcune proposte migliorative, tra cui l’anticipo dell’avvio delle attività commerciali, la digitalizzazione delle prenotazioni e dei sistemi di monitoraggio, l’organizzazione del cantiere per ridurre i disagi e l’ottimizzazione degli orari di apertura della passerella, con sistemi di videosorveglianza.

La proposta di AR.CO Lavori era stata dichiarata di interesse pubblico dalla Giunta comunale nel maggio scorso, con una delibera successivamente recepita dal Consiglio comunale. La cooperativa ravennate, tuttavia, non avrà diritto di prelazione nella gara. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 del 16 novembre 2026.