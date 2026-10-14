I segreti del Ponte Bailey di via Fenili: storia, foto inedite e curiosità dal 1945

Le curiosità storiche attorno al ponte Bailey

I recenti lavori in via Fenili con la sostituzione del Ponte Bailey (qui la notizia) hanno suscitato un particolare interesse. E quando si parla di storie e cimeli della seconda guerra mondiale c’è una sola persona da chiamare: Valter Cortesi. E come sempre succede i dettagli e le curiosità non mancano. Il tutto condito da foto inedite, un particolare non secondario.

La costruzione e la firma

Emerge infatti come il ponte Bailey di via Fenili sia stato costruito e posizionato in quel tratto di Sala nel 1945 per supportare l’avanzata alleata e che come tutte le strutture di quel tipo era a prova di passaggio di carrarmato. Letteralmente. Ma quel ponte nello specifico aveva un dettaglio particolare: portava le iniziali scritte con fiamma ossidrica di chi lo ha montato. Riportiamo le foto grazie alla gentile concessione di Valter Cortesi che ne detiene i diritti.

Un altro ponte Bailey

Durante il colloquio emerge come a Cesenatico c’era un ponte Bailey anche al faro, all’incirca dove oggi ci sono le porte vinciane. Serviva agli alleati per raggiungere l’aeroporto che era stato allestito a Ponente all’incirca in corrispondenza di Viale Colombo (maggiori dettagli a questo link). Quel ponte poi fu spostato e posizionato dove ora c’è il ponte di via Anita Garibaldi prima di far perdere le sue tracce.

La Soprintendenza

Tornando al ponte di via Fenili invece, si apprende che è tutelato dalla Soprintendenza dal 2018 quindi il suo riposizionamento nelle sue parti montabili è più che auspicabile. Ancora non è stata individuata l’area ma non mancano i punti dove conservare una fetta di passato.

Tutte le foto sono per gentile concessione dell’Archivio di Valter Cortesi – riproduzione riservata