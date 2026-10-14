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I segreti del Ponte Bailey di via Fenili: storia, foto inedite e curiosità dal 1945

Alessandro Mazza14 Ottobre 2026
ponte bailey via fenili

Le curiosità storiche attorno al ponte Bailey

I recenti lavori in via Fenili con la sostituzione del Ponte Bailey (qui la notizia) hanno suscitato un particolare interesse. E quando si parla di storie e cimeli della seconda guerra mondiale c’è una sola persona da chiamare: Valter Cortesi. E come sempre succede i dettagli e le curiosità non mancano. Il tutto condito da foto inedite, un particolare non secondario.

La costruzione e la firma

Emerge infatti come il ponte Bailey di via Fenili sia stato costruito e posizionato in quel tratto di Sala nel 1945 per supportare l’avanzata alleata e che come tutte le strutture di quel tipo era a prova di passaggio di carrarmato. Letteralmente. Ma quel ponte nello specifico aveva un dettaglio particolare: portava le iniziali scritte con fiamma ossidrica di chi lo ha montato. Riportiamo le foto grazie alla gentile concessione di Valter Cortesi che ne detiene i diritti.

ponte bailey via fenili

Un altro ponte Bailey

Durante il colloquio emerge come a Cesenatico c’era un ponte Bailey anche al faro, all’incirca dove oggi ci sono le porte vinciane. Serviva agli alleati per raggiungere l’aeroporto che era stato allestito a Ponente all’incirca in corrispondenza di Viale Colombo (maggiori dettagli a questo link). Quel ponte poi fu spostato e posizionato dove ora c’è il ponte di via Anita Garibaldi prima di far perdere le sue tracce.

ponte bailey via feniliLa Soprintendenza

Tornando al ponte di via Fenili invece, si apprende che è tutelato dalla Soprintendenza dal 2018 quindi il suo riposizionamento nelle sue parti montabili è più che auspicabile. Ancora non è stata individuata l’area ma non mancano i punti dove conservare una fetta di passato.

Tutte le foto sono per gentile concessione dell’Archivio di Valter Cortesi – riproduzione riservata

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