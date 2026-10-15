La saga della Bottega Pascucci nel libro di Giannella. L’incontro

Venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale di Gambettola il giornalista e scrittore racconta le ricerche, i documenti e gli incontri che stanno dando vita al suo nuovo volume. Con Elide Giordani, Lelia Serra, Elisabetta Del Ferro e Caterina Tisselli, una serata tra racconti, letture, musica e immagini.

GAMBETTOLA (FC), 13 ottobre 2026. Come nasce un libro che racconta la storia di una famiglia, di una bottega e di un mestiere tramandato per generazioni? Da dove comincia la ricerca, quali documenti vengono alla luce, quali incontri e testimonianze permettono di ricostruire due secoli di storia? Sarà Salvatore Giannella, giornalista e scrittore, a raccontarlo venerdì 16 ottobre alle ore 21 al Teatro Comunale di Gambettola, in dialogo con la giornalista Elide Giordani.

Al centro dell’incontro, il lavoro che sta portando alla pubblicazione di “Due secoli di ruggine, la saga romagnola dei Pascucci“, il nuovo volume di Giannella edito da Edizioni Minerva, dedicato all’Antica Stamperia Pascucci, fondata a Gambettola nel 1826 e protagonista quest’anno delle celebrazioni per il bicentenario.

In occasione di Romagnola

L’appuntamento, organizzato in occasione di Romagnola, l’antica fiera della canapa e dell’artigianato, con il patrocinio del Comune di Gambettola, porterà il pubblico dietro le quinte della scrittura di un libro. Giannella racconterà il lavoro di documentazione, le testimonianze raccolte, le curiosità e i personaggi incontrati durante la ricostruzione della storia della famiglia Pascucci. Una vicenda che attraversa sette generazioni e che offre anche l’occasione per riflettere sul futuro dell’artigianato e delle piccole imprese italiane.

Un vita per la cultura

Già direttore di testate come L’Europeo, Genius e Airone, Salvatore Giannella ha dedicato gran parte della propria attività giornalistica ed editoriale alla cultura, alla scienza, all’ambiente e alle storie italiane. Ha inoltre collaborato a lungo con Tonino Guerra, curandone i volumi La valle del Kamasutra e Polvere di sole.

Un sapere artigianale

Dopo l’apertura dell’incontro sono previsti i saluti delle autorità presenti e l’intervento di Corrado Monti, presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo, che ha finanziato la stampa e la pubblicazione del volume. «Da duecento anni, attraverso sette generazioni, la famiglia Pascucci custodisce un sapere artigianale che ha saputo dialogare con l’arte e la creatività contemporanea, senza perdere le proprie radici – dichiara Corrado Monti –. RomagnaBanca è orgogliosa di essere al fianco della Stamperia in questo importante anniversario e di contribuire a far conoscere e condividere una storia che appartiene al patrimonio culturale della Romagna».

Tanti artisti per l’evento

La conversazione con l’autore sarà accompagnata da letture, immagini e interventi musicali. Alcuni brani prenderanno voce attraverso le letture di Lelia Serra, attrice e formatrice teatrale. La parte musicale sarà affidata a Elisabetta Del Ferro, cantante, compositrice e diplomata in viola da gamba al Conservatorio Rossini di Pesaro, che si esibirà con questo antico strumento. Interverrà inoltre la poetessa Caterina Tisselli, con una poesia dedicata alla Stamperia Pascucci.

La serata si concluderà con un brindisi insieme al pubblico.