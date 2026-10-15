Cesenatico, demolizione dell’ex bagno Claudia: il progetto e il nodo Bolkestein

Ma perché investire proprio ora, con la prospettiva delle gare per le concessioni balneari? La risposta passa anche dalle nuove possibilità offerte dal Piano urbanistico generale (PUG) e dalla distinzione tra aree demaniali marittime e forestali.

I social dello stabilimento balneare hanno dato la notizia della distruzione del bagno. L’intervento, tuttavia, rientra in un progetto di demolizione e ricostruzione, con una nuova configurazione degli spazi e un’operazione che coinvolge anche il Sand Gate, stabilimento della stessa famiglia Sapia a Ponente.

La stagione estiva è appena terminata, ma c’è chi, tra i titolari degli stabilimenti balneari di Cesenatico, sceglie di investire e guardare avanti, nonostante l’incertezza legata alle future gare per le concessioni demaniali. È il caso del bagno Crash Landing 46 , l’ex bagno Claudia, situato a Levante, a pochi passi dal grattacielo.

Il nodo Bolkestein: la differenza tra demanio marittimo e forestale

L’operazione presenta un aspetto rilevante sul fronte delle concessioni. Il bagno Claudia si trova infatti su un’area di arenile demaniale marittimo, mentre il Sand Gate sorge su un terreno appartenente al demanio forestale.

La distinzione è importante perché le concessioni sul demanio marittimo rientrano nel quadro della direttiva europea Bolkestein, mentre l’area del Sand Gate, in quanto demanio forestale, è estranea a questo specifico regime delle concessioni balneari.

Il trasferimento di superficie e l’assegnazione della licenza di pubblico esercizio rappresentano quindi elementi centrali dell’operazione, resa possibile dalle nuove disposizioni urbanistiche.

Possibili nuovi interventi a Valverde

Il caso dell’ex bagno Claudia potrebbe non restare isolato. Le possibilità offerte dal PUG potrebbero spingere altri titolari di stabilimenti balneari a presentare progetti di demolizione e ricostruzione, soprattutto nelle zone in cui è possibile arretrare le strutture rispetto alla linea di costa.

Un’area da osservare è quella di Valverde, dove diversi stabilimenti hanno l’ingresso e i campi sportivi su proprietà privata, mentre la parte destinata alle attività balneari insiste sul demanio marittimo.

In questi casi, la demolizione e il successivo arretramento potrebbero modificare la configurazione delle strutture e la distribuzione degli spazi tra aree private e demaniali. Resta da verificare, caso per caso, se e in quale misura tali interventi possano incidere sul regime delle concessioni.

La partita degli stabilimenti balneari di Cesenatico, dunque, non si gioca soltanto sul fronte delle future gare, ma anche sulle scelte urbanistiche e sugli investimenti che i gestori decideranno di affrontare nei prossimi mesi.