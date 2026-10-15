Cesenatico, occupano un albergo dismesso a Valverde trovate le prove del furto al bar Aragosta

Cesenatico, tre persone occupano abusivamente un albergo dismesso a Valverde: trovati anche dolci rubati

Gli agenti della Polizia Locale hanno identificato due cittadini brasiliani e un marocchino. Nella struttura anche cinque biciclette, sulla cui provenienza sono in corso accertamenti.

Tre persone sono state sorprese a occupare abusivamente una struttura ricettiva dismessa a Valverde, a Cesenatico. L’intervento della Polizia Locale è avvenuto all’alba di martedì 13 ottobre, dopo alcune segnalazioni dei residenti per movimenti sospetti nell’area.

Gli agenti, intervenuti con tre equipaggi e alla presenza del proprietario dell’immobile, hanno trovato all’interno dello stabile due cittadini brasiliani e un cittadino marocchino, nati rispettivamente nel 1990, 1997 e 2000.

Degrado e danni alla struttura

Durante il sopralluogo sono stati rilevati segni di effrazione su una finestra al piano terra, probabilmente utilizzata per entrare nell’edificio. All’interno gli agenti hanno trovato arredi danneggiati, materassi squarciati, tapparelle divelte e pavimenti imbrattati.

Nel corso delle verifiche sono state inoltre rinvenute cinque biciclette. La Polizia Locale sta accertando la loro provenienza per verificare se siano state rubate.

Recuperati prodotti di pasticceria rubati al bar Aragosta

La scoperta più rilevante è arrivata dalla stanza utilizzata dai tre uomini come bivacco. Gli agenti hanno trovato un vassoio con decine di prodotti di pasticceria e un documento di trasporto che indicava come destinazione il bar Aragosta (leggi l’articolo)

Raggiunto il locale, gli agenti hanno accertato che i dolci erano stati sottratti poche ore prima proprio all’esercizio commerciale indicato.

I tre sono stati accompagnati al Gabinetto di Polizia Scientifica del Comando di Polizia Locale di Cesena per l’identificazione e il fotosegnalamento. Dagli accertamenti sono emersi numerosi precedenti penali a loro carico contro la persona e il patrimonio.

I tre sono stati denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di occupazione di terreni ed edifici, danneggiamento, furto e per reati legati alla loro condizione sul territorio italiano. La responsabilità penale dovrà essere accertata nelle sedi competenti.