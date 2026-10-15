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Città delle Colonie: nessun progetto preliminare presentato

Redazione15 Ottobre 2026
colonie ponente 2025

Il Comune di Cesenatico ha dichiarato conclusa la procedura per raccogliere proposte di rigenerazione dell’area delle “Città delle Colonie di Ponente”, a sud di via Magellano.

Il termine per presentare le manifestazioni di interesse era fissato al 15 settembre 2026. Entro quella data è arrivata una richiesta per un incarico di progettazione, ma l’amministrazione l’ha giudicata non pertinente ai contenuti dell’avviso. La determina del 14 ottobre prende quindi atto che non è stata presentata alcuna proposta preliminare di Accordo Operativo. L’atto chiude questa fase esplorativa, senza approvare un progetto né assegnare lavori o incarichi.

Rimane la proposta Falkesteiner

Resta sul tavolo la proposta del gruppo Falkestainer che è al vaglio dell’amministrazione. Nell’ultima versione dell’accordo, Comune e FMTG hanno condiviso un progetto che preveda una riduzione delle volumetrie delle strutture e un ampliamento considerevole delle aree pubbliche della proposta precedente pur mantenendo una proporzione delle volumetrie tra strutture ricettive (60%) e residenziali (40%).

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