Città delle Colonie: nessun progetto preliminare presentato

Il Comune di Cesenatico ha dichiarato conclusa la procedura per raccogliere proposte di rigenerazione dell’area delle “Città delle Colonie di Ponente”, a sud di via Magellano.

Il termine per presentare le manifestazioni di interesse era fissato al 15 settembre 2026. Entro quella data è arrivata una richiesta per un incarico di progettazione, ma l’amministrazione l’ha giudicata non pertinente ai contenuti dell’avviso. La determina del 14 ottobre prende quindi atto che non è stata presentata alcuna proposta preliminare di Accordo Operativo. L’atto chiude questa fase esplorativa, senza approvare un progetto né assegnare lavori o incarichi.

Rimane la proposta Falkesteiner

Resta sul tavolo la proposta del gruppo Falkestainer che è al vaglio dell’amministrazione. Nell’ultima versione dell’accordo, Comune e FMTG hanno condiviso un progetto che preveda una riduzione delle volumetrie delle strutture e un ampliamento considerevole delle aree pubbliche della proposta precedente pur mantenendo una proporzione delle volumetrie tra strutture ricettive (60%) e residenziali (40%).