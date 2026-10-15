CompleMarte Festival, cinema di animazione e arti visive: il programma

Il Festival
Da venerdì 16 a Domenica 18 ottobre torna a Cesena il Festival del Cinema di Animazione e delle Arti Visive CompleMarte che quest’anno giunge alla quarta edizione.
A firmare la direzione artistica è Emilio Rossi della casa di produzione cesenate Selvatico Studio, insieme all’Associazione Spazio Marte APS. Due realtà che negli anni hanno investito risorse, competenze e professionalità per consolidare il festival e ampliarne la proposta, con l’ambizione di renderlo un punto di riferimento per il cinema d’animazione, le arti visive e i nuovi linguaggi, non solo a livello locale, ma nel panorama nazionale e internazionale.
I due teatri attigui di Spazio Marte e Selvatico Studio accoglieranno per tre giorni un ricco programma, ad accesso gratuito, di proiezioni, performance, installazioni, concerti, talk, retrospettive e una Live Animation Marathon. Il Festival è dedicato non solo agli appassionati del settore, ma anche semplici curiosi che vogliano scoprire i dietro le quinte di questo affascinante mondo.
Il programma
Venerdì 16
Venerdì 16 ottobre il Festival si aprirà con un incontro di formazione, a cura di Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, dedicato a scuole e giovani interessati a conoscere le opportunità professionali nel mondo delle arti visive e del cinema d’animazione. Tra gli appuntamenti in programma nel pomeriggio, alle 18:00 un talk che porterà sul palco Ibrido Studio, studio di animazione indipendente torinese.
A seguire la proiezione di “Rukeli”, cortometraggio vincitore ai Nastri d‘Argento 2026, e l’incontro con il regista Alessandro Rak. Alle 20:30 sarà invece la volta del concerto disegnato “Voci della Resistenza”, a cura dell’Associazione Culturale Barbablù e in collaborazione con ANPI Cesena: musica e illustrazione si incontrano per raccontare antifascismo e ribellione.
A chiudere il programma della giornata uno speciale live show audiovisivo di Populous, producer, DJ e sound designer tra i protagonisti della scena elettronica italiana e internazionale. A seguire DJ Augustine in consolle.
Sabato 17
Sabato 17 ottobre il pomeriggio si aprirà alle 16:30 con la performance di teatro-danza “Lafinechecammina”, con Bianca Mangelli e Francesco Romagnoli, che ne cura anche la regia.
A seguire, il talk dedicato a Fantasmagorie Studio, realtà romana di riferimento della stop-motion italiana, la retrospettiva di Margherita Premuroso, dedicata al percorso internazionale dell’artista, regista e art director, e la performance artistico-musicale MATITA, l’animazione live Instant Film e il live interattivo di musica elettronica dei Flesh Orchestra.
La domenica il programma si aprirà alle 10:00, con un matinée in cui tornerà protagonista il lavoro di Alessandro Rak con la proiezione del film “Gatta Cenerentola”. Originale la proposta di richiedere, su prenotazione, la colazione in sala.
Il pranzo della domenica rappresenterà un momento di aggregazione e convivialità in cui ospiti, autori e appassionati potranno ritrovarsi per chiacchierare e gustare i piatti della cucina della “Trattoria di Ardiano” e de “Il Localino di Villa Silvia”, per riprendere alle 17:00 con l’autrice Monica Manganelli, regista, scenografa, autrice e sceneggiatrice, che presenterà il suo romanzo “Il suono dell’anima”. A seguire, il talk dedicato allo studio palermitano Megadrago e al dietro le quinte del loro progetto “Il Baracchino”, prima serie animata italiana di Prime Video. La retrospettiva “Prozac+ e altre clip dal 1984: il passaggio analogico/digitale”, dedicata ai videoclip sperimentali realizzati da Saul Saguatti, e un ultimo DJ set chiuderanno il programma.
Installazioni, mostre e proiezioni permanenti
Durante la tre giorni, a fare da cornice agli appuntamenti nel Teatro 2 ci saranno installazioni, mostre e proiezioni permanenti ospitate nel Teatro 1. Tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00 il pubblico potrà accedere al set della Live Animation Marathon, in cui nove tra studi e animatori italiani e internazionali lavoreranno dal vivo alla realizzazione di un cortometraggio collettivo, permettendo ai presenti di assistere in tempo reale alla nascita di un’opera e seguirne il processo creativo. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un punto ristoro con aperitivi, cene e spuntini. La quarta edizione del festival è sostenuta dal Comune di Cesena e dalla Regione Emilia-Romagna attraverso due bandi pubblici destinati al sostegno di iniziative ed eventi culturali, a conferma dell’importanza che anche le Istituzioni danno al sostegno di progetto innovativi e alla valorizzazione dell’impegno profuso dagli organizzatori per la crescita del Festival. Gode inoltre del sostegno di Stamperia Pascucci, la prestigiosa bottega artigiana di Gambettola che dal 1826 produce pregiatissime tele romagnole stampate a mano e che quest’anno celebra il bicentenario. Info e prenotazioni sui canali social o contattando l’associazione (info@spaziomarte.com – 379 3785181).