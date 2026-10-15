CompleMarte Festival, cinema di animazione e arti visive: il programma

Il Festival

Da venerdì 16 a Domenica 18 ottobre torna a Cesena il Festival del Cinema di Animazione e delle Arti Visive CompleMarte che quest’anno giunge alla quarta edizione.

A firmare la direzione artistica è Emilio Rossi della casa di produzione cesenate Selvatico Studio, insieme all’Associazione Spazio Marte APS. Due realtà che negli anni hanno investito risorse, competenze e professionalità per consolidare il festival e ampliarne la proposta, con l’ambizione di renderlo un punto di riferimento per il cinema d’animazione, le arti visive e i nuovi linguaggi, non solo a livello locale, ma nel panorama nazionale e internazionale.

I due teatri attigui di Spazio Marte e Selvatico Studio accoglieranno per tre giorni un ricco programma, ad accesso gratuito, di proiezioni, performance, installazioni, concerti, talk, retrospettive e una Live Animation Marathon. Il Festival è dedicato non solo agli appassionati del settore, ma anche semplici curiosi che vogliano scoprire i dietro le quinte di questo affascinante mondo.