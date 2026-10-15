Francesco Zani a Cesenatico: una storia di famiglia, provincia e libertà

Domenica 19 ottobre alle 16, alla Legnaia di Casa Moretti a Cesenatico, Francesco Zani sarà ospite di un incontro promosso dall’Università per gli Adulti in cui presenterà il suo libro “Come ti difendi”.

La vicenda prende avvio negli anni Settanta, in un borgo di pescatori, e accompagna i protagonisti fino agli anni Duemila. Sergio e Armando crescono nello stesso luogo, ma si muovono verso destini diversi, entrambi alle prese con il peso delle aspettative e la ricerca di una strada propria.

Due vite, un paese

Sergio è l’ultimo erede di una famiglia di pescatori di tonni dell’Adriatico. Il mestiere tramandato di generazione in generazione si presenta come un’eredità difficile da eludere. Armando, invece, è una giovane promessa del tennis: sui campi cerca uno spazio in cui sentirsi libero.

Intorno a loro si anima un paese di provincia popolato da voci, personaggi e colori. Un mondo raccolto, fatto di poche strade, che nel racconto assume le dimensioni di un universo. A fare da filo tra le vicende c’è anche Messico, figura memorabile che attraversa instancabile le storie e pone ai protagonisti una domanda: «Ma tu, come ti difendi?».

Dalla filosofia alla scrittura

Nato a Cesena nel 1991, Zani si è laureato in Filosofia e ha poi studiato Editoria e Scrittura. Ha lavorato per la televisione e il teatro e collabora con il podcast Tintoria. Scrive per La Stampa, Rivista Studio e Rivista Undici, e cura programmi per festival culturali.

L’incontro è organizzato dall’Università per gli Adulti in collaborazione con il Centro Sociale Anziani e il Comune di Cesenatico, con la partecipazione di Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC e Romagna Banca.