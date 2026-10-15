Furto al Bar Aragosta, identificati e denunciati i responsabili

Svolta nelle indagini sul furto al bar Aragosta di Cesenatico, dove nella notte erano stati rubati tutti i vassoi di paste preparati per la colazione del mattino. La Polizia Locale ha identificato e denunciato i responsabili dell’episodio.

La notizia arriva dopo il furto avvenuto al locale, nella notte del 12 ottobre scorso, quando i titolari avevano trovato i vassoi destinati alla vendita scomparsi. Gli agenti avevano successivamente rinvenuto i vassoi vuoti in una colonia in disuso.

Nel pomeriggio i dettagli dell’intervento

Saranno comunicati nel pomeriggio tutti i dettagli della vicenda, comprese le circostanze che hanno permesso alla Polizia Locale di risalire agli autori del furto e gli sviluppi dell’intervento.

L’episodio si inserisce nell’attività di controllo del territorio svolta dagli agenti anche nelle strutture dismesse di Cesenatico, per contrastare occupazioni abusive e situazioni di degrado.