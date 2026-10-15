Cesenatico, parte il percorso partecipato per l’ex Nuit

Cesenatico, un percorso partecipato per decidere il futuro dell’ex Nuit

Il primo incontro venerdì 30 ottobre alle 18 al Museo della Marineria. Il Comune ha ottenuto 15mila euro dalla Regione per coinvolgere i cittadini nella rigenerazione dell’area.

CESENATICO – Che cosa fare dell’area dell’ex Nuit? Il Comune di Cesenatico apre un percorso di partecipazione per raccogliere idee e proposte dei cittadini sul futuro di uno spazio strategico per la città, tornato nella disponibilità dell’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre alle 18 al Museo della Marineria. L’incontro sarà aperto a tutti e vedrà la partecipazione dell’assessore Jacopo Agostini, che rappresenterà l’amministrazione comunale.

L’iniziativa, intitolata «Tutti in pista per l’ex Nuit – Raccogliere voci, definire priorità: la cittadinanza partecipa alla rigenerazione urbana dell’area», si articolerà in tre incontri. Il programma completo sarà presentato nel corso del percorso.

L’obiettivo è raccogliere spunti, idee e indicazioni dalla comunità, che potranno poi contribuire alla successiva fase di progettazione dell’area.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando Partecipazione 2026. Il contributo copre l’intero importo richiesto dal Comune.

La partecipazione all’incontro del 30 ottobre è libera.