A Borghi un corso gratuito sulle manovre salvavita pediatriche

Lunedì 19 ottobre, dalle 20 alle 23, la Sala Polivalente di via De Amicis 16 a Borghi ospiterà un corso gratuito sulle emergenze pediatriche. In programma una parte teorica e prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e rianimazione, con manichini da addestramento.

L’incontro è rivolto a genitori, nonni, insegnanti, educatori, baby-sitter e a chiunque si prenda cura di bambini e ragazzi. A guidarlo saranno sanitari specializzati nell’emergenza.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 339 3266680. L’appuntamento fa parte del progetto Cultura della Cura, promosso da associazioni del territorio con il coinvolgimento dei professionisti di AUSL Romagna.