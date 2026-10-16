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A Borghi un corso gratuito sulle manovre salvavita pediatriche

Redazione16 Ottobre 2026
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Lunedì 19 ottobre, dalle 20 alle 23, la Sala Polivalente di via De Amicis 16 a Borghi ospiterà un corso gratuito sulle emergenze pediatriche. In programma una parte teorica e prove pratiche di disostruzione delle vie aeree e rianimazione, con manichini da addestramento.

L’incontro è rivolto a genitori, nonni, insegnanti, educatori, baby-sitter e a chiunque si prenda cura di bambini e ragazzi. A guidarlo saranno sanitari specializzati nell’emergenza.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il 339 3266680. L’appuntamento fa parte del progetto Cultura della Cura, promosso da associazioni del territorio con il coinvolgimento dei professionisti di AUSL Romagna.

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