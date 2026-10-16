Rumori notturni sulla costa: barche sotto riva svegliano i residenti [VIDEO]

Rumori continui nella notte lungo la costa: la protesta dei residenti per le barche sotto riva
I residenti della costa continuano a denunciare notti insonni a causa di rumori forti e ininterrotti provenienti dal mare. Le segnalazioni evidenziano un disturbo che si protrae per diverse ore nel cuore della notte, provocato dalle attività di imbarcazioni operative a pochissimi metri dalla spiaggia. Nel video in esclusiva living le operazioni notturne che disturbano le notti dei residenti.
A suscitare forte perplessità è proprio la presenza di barche attrezzate in azione così vicine alla riva durante le ore notturne. Risulta infatti anomalo che simili operazioni vengano condotte al buio e a ridosso della battigia, provocando un rombo costante che rompe la quiete delle abitazioni adiacenti.
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