De Pascale: «Cinque nuove rotte Ryanair, una notizia importante per Rimini e l’Emilia-Romagna»

Dublino, Memmingen, Stoccolma, Tirana e Varsavia: sono le cinque nuove destinazioni che Ryanair collegherà all’aeroporto Fellini nell’estate 2027. Il piano prevede anche una base operativa a Rimini e due aeromobili.

«È una notizia importante per Rimini e per tutta l’Emilia-Romagna», commenta il presidente della Regione Michele de Pascale. «Una scelta che conferma il valore della strategia regionale per lo sviluppo del sistema aeroportuale».

La Regione, prosegue de Pascale, ha scelto di intervenire per rafforzare la capacità dei territori di attrarre investimenti e nuovi collegamenti internazionali, con ricadute attese sul turismo, sulle imprese e sull’occupazione.

L’obiettivo è valorizzare le potenzialità di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, inserendole in un sistema aeroportuale «più sostenibile, integrato e competitivo».

Il Post su Instagram del presidente De Pascale