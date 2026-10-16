Cesenatico, la sosta passa a Cesenatico Servizi dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 la gestione della sosta a pagamento, dei parcheggi pubblici e dei servizi collegati alla mobilità passerà a Cesenatico Servizi. Il Consiglio comunale ha approvato con 15 voti favorevoli il progetto di scissione di ATR e la nuova assegnazione del servizio. La prossima settimana sono previste le assemblee delle società coinvolte, passaggio necessario per completare l’operazione in vista della piena operatività dal nuovo anno.

Continuità per servizi e rapporti di lavoro

Secondo quanto previsto, il trasferimento non comporterà cambiamenti per i cittadini: resteranno in continuità i servizi, i rapporti di lavoro, le convenzioni e i contratti in essere. Con l’operazione, Cesenatico Servizi incorporerà il ramo d’azienda legato alla sosta e ai parcheggi, insieme ad alcuni beni presenti sul territorio. Il patrimonio netto corrente della società aumenterà di 429.100 euro; cresceranno inoltre le disponibilità liquide.

La nuova configurazione del contratto di servizio manterrà invariato l’introito della concessione per il Comune. Una parte degli eventuali avanzi di gestione potrà essere destinata ai servizi affidati a Cesenatico Servizi.

Agostini: «Un passaggio strategico»

L’assessore Jacopo Agostini ha definito la scissione un passaggio strategico per la crescita e il rafforzamento della società. L’operazione, ha spiegato, consentirà di aggiungere un servizio essenziale e di riorganizzare la struttura gestionale, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia.

Agostini ha ringraziato il personale della società e gli uffici comunali per il lavoro svolto, riservando una menzione al consulente Marco Castellani e alla segretaria comunale Natascia Salsi.