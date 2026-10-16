Via Rigossa chiusa al traffico dal 19 al 22 ottobre per la manutenzione del verde

A Cesenatico via Rigossa sarà chiusa al traffico da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre, ogni giorno dalle 7.30 alle 16.30. Il provvedimento riguarda il tratto di competenza del Comune e consentirà di abbattere alcune alberature considerate ad estrema propensione al cedimento.
Le operazioni rientrano negli interventi di manutenzione del verde. La circolazione sarà interrotta nella fascia oraria indicata per tutti e quattro i giorni di lavoro.
Precisiamo che il tratto di via Rigossa interessato ai lavori è quello della Rigossa sinistra, non la Provinciale.