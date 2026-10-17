Auto in fiamme sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone

Un’autovettura ha preso fuoco questa mattina (sabato 17 ottobre) lungo la via Emilia, nel territorio comunale di Savignano sul Rubicone.

L’allarme è scattato intorno alle 8.40, quando è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e, una volta estinto il rogo, a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Nell’episodio non si sono registrate persone ferite.

Sul posto anche la Polizia Locale

Sul luogo dell’intervento è arrivata anche la Polizia Locale, che si è occupata della gestione della viabilità e dei rilievi di competenza.