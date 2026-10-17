Basket, Buena Onda inarrestabile: archivia la pratica Baricella e fa tre su tre

Partenza perfetta… Bastano una partenza perfetta e un ultimo quarto concreto e cinico alla Buena Onda per superare Baricella: il PalaCesenatico si conferma un fortino. Partenza a razzo per i regaz, guidati da uno straripante Sovera che segna i primi 6 punti della gara. La difesa è blindata e l’attacco funziona a meraviglia e dopo appena sei minuti il tabellone segna un pesante 18-0 in favore della Buena Onda. Baricella però è dura a morire e piano piano inizia ad ingranare, chiudendo il quarto con un parziale favorevole, finisce 18-9.

Secondo quarto Nel secondo quarto l’attacco si inceppa, gli ospiti ritrovano fiducia e ne approfittano rosicchiando punto su punto. I regaz non riescono a reagire e segnano solo 12 punti nel quarto, nonostante un buon inizio di Monticelli che chiuderà con 17 punti e 11 rimbalzi. All’intervallo il vantaggio iniziale è quasi annullato, si và al riposo lungo sul 30-23.

Il rientro, dopo la pausa lunga Al rientro dagli spogliatoi la situazione non sembra cambiare: l’attacco non si sblocca e la tensione sale, lo dimostrano il flagrant di Delvecchio e il fallo tattico fischiato agli avversari. La gara diventa spigolosa e Baricella si riporta a contatto. Dopo aver segnato la miseria di 5 punti in quasi 8 minuti si accende ancora una volta Luca Sovera: due bombe consecutive consentono alla Buena di poter respirare e forse di cambiare l’inerzia, al 30′ il tabellone dice 41-35.

Secondo quarto Nel secondo quarto l’attacco si inceppa, gli ospiti ritrovano fiducia e ne approfittano rosicchiando punto su punto. I regaz non riescono a reagire e segnano solo 12 punti nel quarto, nonostante un buon inizio di Monticelli che chiuderà con 17 punti e 11 rimbalzi. All’intervallo il vantaggio iniziale è quasi annullato, si và al riposo lungo sul 30-23.

Ultimo quarto Nell’ultimo quarto si rivede finalmente la squadra schiacciasassi che ha creato il primo parziale della gara: il canestro viene finalmente stappato e il PalaCesenatico può tirare un sospiro di sollievo. La chimica di squadra si sta formando e il divario ricomincia ad essere considerevole. Un ottima serie di liberi e una bomba di Monticelli mettono i mattoni definitivi sulla fuga Buena Onda. L’espulsione del coach di Baricella arriva ormai a partita compromessa: con un super ultimo quarto da 30 punti realizzati i regaz escono vincitori per 71-57.

Punti a giocatore MVP @el_merendero_cesenatico LUCA SOVERA:

decisivo quando la squadra ha più bisogno di lui, Sove chiude una gara totale con 22 punti, 4 falli subiti e il 50% da tre. Buena Onda Basket Club 71 – 57 BNBA Baricella

(18-9, 30-23, 41-35, 71-57)

Delvecchio 7, Gori 5, Monticelli 17, Buda, Sovera 22, Bonfé, Bertocchi 10, Forbicini, Lamieri 5, Fontana 5, Forte, Romanelli. All. Focarelli, Cremonini

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