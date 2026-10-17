Cesenatico, torna la cena di beneficenza dei Vigili del Fuoco volontari

Torna la cena di beneficenza organizzata dall’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ODV. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, alle 20, nella Sala parrocchiale di San Michele Arcangelo, a Sant’Angelo di Gatteo.

L’iniziativa unisce convivialità e solidarietà con l’obiettivo di sostenere l’attività dei pompieri volontari, impegnati nella sicurezza del territorio. I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’associazione per contribuire al supporto operativo del Distaccamento e all’acquisto di nuove attrezzature.

A Cesenatico la solidarietà passa anche dalla tradizione romagnola

Ad accompagnare la serata saranno i canti e l’ironia de “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic”, che porteranno sul palco la musica popolare romagnola, il dialetto e le tradizioni del territorio.

Un’occasione per ritrovarsi e trascorrere una serata in compagnia, contribuendo concretamente al sostegno dei Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico.

Il menu della cena di beneficenza: spazio ai sapori di mare

La proposta gastronomica prevede un menu a base di pesce al costo di 28 euro. Si parte con un crostone con alici, canocchie al prezzemolo e insalata di seppia, seguito da lasagna di pesce.

Come secondo sono previsti spinarolo alla mediterranea e sardoncino marinato, accompagnati da radicchio e cipolla. Per concludere, gelato al limone.

Il menu potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità del pescato. Per i più piccoli è disponibile anche un menu dedicato al prezzo di 15 euro, su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

I posti sono limitati e gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo.

Per partecipare alla cena di beneficenza di sabato 21 novembre è possibile contattare il numero 331 3136006.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per sostenere il lavoro dei Vigili del Fuoco volontari e rafforzare il legame tra la comunità e chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del territorio.