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Cesenatico, torna la cena di beneficenza dei Vigili del Fuoco volontari

Redazione17 Ottobre 2026
vigili del fuoco macrelli

Torna la cena di beneficenza organizzata dall’Associazione Sostenitori dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico ODV. L’appuntamento è per sabato 21 novembre, alle 20, nella Sala parrocchiale di San Michele Arcangelo, a Sant’Angelo di Gatteo.

L’iniziativa unisce convivialità e solidarietà con l’obiettivo di sostenere l’attività dei pompieri volontari, impegnati nella sicurezza del territorio. I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’associazione per contribuire al supporto operativo del Distaccamento e all’acquisto di nuove attrezzature.

A Cesenatico la solidarietà passa anche dalla tradizione romagnola

Ad accompagnare la serata saranno i canti e l’ironia de “I Pasquaroli – Strambalé ad Ziznatic”, che porteranno sul palco la musica popolare romagnola, il dialetto e le tradizioni del territorio.

Un’occasione per ritrovarsi e trascorrere una serata in compagnia, contribuendo concretamente al sostegno dei Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico.

Il menu della cena di beneficenza: spazio ai sapori di mare

La proposta gastronomica prevede un menu a base di pesce al costo di 28 euro. Si parte con un crostone con alici, canocchie al prezzemolo e insalata di seppia, seguito da lasagna di pesce.

Come secondo sono previsti spinarolo alla mediterranea e sardoncino marinato, accompagnati da radicchio e cipolla. Per concludere, gelato al limone.

Il menu potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità del pescato. Per i più piccoli è disponibile anche un menu dedicato al prezzo di 15 euro, su prenotazione.

Informazioni e prenotazioni

I posti sono limitati e gli organizzatori consigliano di prenotare in anticipo.

Per partecipare alla cena di beneficenza di sabato 21 novembre è possibile contattare il numero 331 3136006.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per sostenere il lavoro dei Vigili del Fuoco volontari e rafforzare il legame tra la comunità e chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza del territorio.

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