Addio a Eros Sintini, fu promessa del calcio di Cesenatico

Cesenatico piange Eros Sintini: addio al talento puro del calcio romagnolo

La città di Cesenatico si stringe nel dolore per la scomparsa di Eros Sintini, figura iconica del calcio locale e volto amatissimo della comunità. Aveva 75 anni. La notizia della sua morte ha subito fatto il giro della cittadina, lasciando un vuoto profondo tra i tanti amici, ex compagni di squadra e tifosi che lo hanno conosciuto e apprezzato dentro e fuori dal campo.

Nato il 24 giugno 1951, Sintini è stato per anni un punto di riferimento per lo sport romagnolo. Attaccante ed estrosa ala destra, la sua classe cristallina e le sue giocate imprevedibili gli valsero il soprannome affettuoso di “Sivori di provincia”. Con il pallone tra i piedi sapeva incantare: fantasia, dribbling secco e quel tocco di genio tipico dei campioni d’altri tempi che facevano innamorare gli appassionati sugli spalti.

Con la maglia delle realtà sportive del territorio ha scritto pagine indimenticabili di un calcio autentico, fatto di passione, spirito di appartenenza e valori sani. Chi lo ha visto giocare ne ricorda la velocità e l’estro; chi lo ha conosciuto di persona ne rammenta soprattutto la simpatia, l’umiltà e il forte legame con la sua terra.

Oggi Cesenatico non perde soltanto una gloria calcistica, ma un pezzo della propria storia cittadina. Alla famiglia e ai cari di Eros vanno il cordoglio e l’abbraccio affettuoso dell’intera comunità.