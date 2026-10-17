Hera, in arrivo gli Smarty Point: di che cosa si tratta

“Smarty Point”: cosa sono

Sono in arrivo a Cesenatico le nuove postazioni di raccolta “Smarty Point”: 40 moduli informatizzati del Gruppo Hera che andranno a migliorare il decoro urbano e a favorire la raccolta differenziata. In centro, nella zona marittima, saranno installati i contenitori per la raccolta di indifferenziato, carta, plastica, organico e vetro.

Il posizionamento sarà effettuato da martedì 20 ottobre e richiederà due giornate per il completamento: gli Smarty Point saranno utilizzabili mediante la Carta Smeraldo già in dotazione ai cittadini della zona.

Infatti, non sono previste variazioni nelle modalità di utilizzo del servizio per quanto riguarda le utenze domestiche.

Al contrario, le utenze non domestiche della zona interessata dovranno utilizzare i nuovi Smarty Point per i conferimenti di carta, plastica e vetro: nei prossimi giorni, saranno avvisate singolarmente le attività coinvolte, che a loro volta riceveranno una Carta Smeraldo dedicata.