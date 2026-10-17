E’ morto Tiziano Bosi: bagnino di salvataggio e volto della spiaggia

È morto Tiziano Bosi, ex bagnino di salvataggio della Cooperativa Bagnini di Cesenatico, dopo una breve malattia. Una notizia che colpisce chi lo aveva conosciuto in spiaggia, dove per anni ha svolto il proprio lavoro.

Il ricordo nell’Inno dei Salvataggi di Cesenatico

Il suo nome è legato anche all’Inno dei Salvataggi di Cesenatico, che lo ricorda con una descrizione affettuosa e ironica: “L’animatore dell’ombrellone che viene da Villa Casone e che ogni tanto cade dal moscone”.

Parole che restituiscono un tratto del suo carattere e il legame con il mondo dei bagnini, fatto di lavoro, amicizia e momenti condivisi lungo la costa.

Resta il ricordo di un uomo legato alla spiaggia di Cesenatico e alla comunità dei salvataggi, che lo ha conservato anche nelle parole di una canzone diventata parte della tradizione del gruppo.