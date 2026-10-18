Le barche storiche di Cesenatico scortano il Vespucci

Da Cesenatico a Ravenna via mare

Una delegazione di imbarcazioni storiche di Cesenatico si sono unite al corteo che accompagna e saluta l’Americo Vespucci fuori dal porto di Ravenna. Oggi infatti, la nave più bella del mondo lascia l’Emilia Romagna. Sono 4 le navi con vele al terzo che sono accanto al Vespucci. Tra esse ci sono le due ammiraglie del Museo della Marineria: il bragozzo San Niccolò e il trabaccolo Barchet. Arricchiscono la formazione il lancione Sarò Padre e la paranza Macallè. Sono partiti ieri da Cesenatico, hanno incontrato il comandante del Vespucci Nicasio Falica in serata e oggi sono al fianco della regina dei mari.

Un momento storico

Si tratta di un momento storico per l’Emilia Romagna e per Cesenatico. Poter accostare le proprie imbarcazioni alla Nave Scuola più famosa del mondo è un privilegio che non tutti possono appuntarsi al petto.