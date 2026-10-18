E45, agente della Digos muore investito a Borello

Un agente della Digos di Avellino ha perso la vita nel pomeriggio di oggi (domenica 18 ottobre) in un incidente stradale lungo la E45, nel territorio di Borello, nel cesenate. Il poliziotto sarebbe stato investito da un camion nei pressi dell’area di servizio dell’hotel Letizia, mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini che seguivano la propria squadra in trasferta.

L’incidente si è verificato in direzione Ravenna, all’altezza del chilometro 213+700. Per l’agente non ci sarebbe stato nulla da fare. Nell’episodio si è registrato anche un ferito.

I soccorsi e le ripercussioni sulla viabilità

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale di Anas e i sanitari del 118, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire le circostanze dell’investimento.

L’episodio ha avuto conseguenze anche sulla circolazione lungo la superstrada, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Il cordoglio del Comune di Cesena

La notizia della morte dell’agente ha suscitato il cordoglio dell’amministrazione comunale di Cesena, che nel pomeriggio ha espresso vicinanza alla famiglia del poliziotto e alla Polizia di Stato.

Nel messaggio diffuso dal Comune viene sottolineato il valore del servizio svolto quotidianamente dalle forze dell’ordine, spesso lontano dai propri affetti, con responsabilità e dedizione a tutela della collettività.