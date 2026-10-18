Sanità, Ottobre in rosa: “investire sulla prevenzione significa investire sulla vita”

Ottobre, mese di sensibilizzazione

È il mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori al seno, e anche in Emilia-Romagna Ottobre rosa viene celebrato con tante iniziative sul territorio, organizzate dal Servizio sanitario regionale spesso in collaborazione con le associazioni.

Iniziative diverse, che viaggiano tutte nella stessa direzione: richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sulla possibilità di aderire agli screening oncologici gratuiti alla mammella e al collo dell’utero. In regione negli ultimi tre anni lo ha fatto ogni anno quasi mezzo milione di donne: 350mila si sono sottoposte allo screening mammografico e 140mila a quello della cervice uterina (Hpv test). Facendo registrare un ulteriore aumento rispetto allo scorso anno. Al 30 giugno 2026, infatti, i dati aggiornati e monitorati dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute evidenziano queste percentuali di partecipazione nei tempi raccomandati: screening mammografico 74% (era il 73% al 30 giugno 2025); screening della cervice uterina 68% (rispetto al 67,6% di giugno 2025).

Ma i numeri dicono anche altro: negli ultimi tre anni sono stati identificati ogni anno circa 1.900 tumori al seno grazie alla mammografia di screening, in seguito a 15/16.000 test positivi e altrettanti approfondimenti effettuati; lo screening alla cervice uterina ha permesso, inoltre, di individuare 800 lesioni precancerose e 17 tumori invasivi l’anno, dopo circa 10.500 test risultati positivi e 6.800 approfondimenti compiuti.