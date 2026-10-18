Fissata la data per l’ultimo saluto a Tiziano Bosi

L’addio a Tiziano Bosi

La recente scomparsa di Tiziano Bosi, una delle colonne portanti del servizio di salvataggio di Cesenatico ha lasciato il vuoto in molti. Dai colleghi di lavoro, agli amici, ai turisti più o meno lontani. Simbolo di un affetto verso una persona che la si ricorda per i suoi consigli dispensati con grande calma e autorevolezza e per il suo sorriso.

L’ultimo saluto

La data dell’ultimo saluto è stata fissata. Il funerale si terrà martedì 20 ottobre alle 15 alla chiesa di Macerone. La camera ardente sarà aperta già lunedì alla Malatesta Novello di Cesena.