Cesenatico, furti in serie: arrestato un 67enne

I carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 67 anni della zona, ritenuto presunto responsabile di sette episodi tra furti e tentati furti aggravati commessi tra Cesenatico e Gambettola. Le indagini riguardano fatti avvenuti fino a settembre scorso.

Sette episodi tra Cesenatico e Gambettola

La mattina di martedì 20 ottobre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesenatico hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Forlì, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa ha ricostruito una serie di sette episodi delittuosi avvenuti tra Cesenatico e Gambettola. Secondo quanto emerso dalle indagini, il presunto autore avrebbe forzato gli accessi di diverse strutture per introdursi nei locali e sottrarre materiale.

Rubati cavi elettrici, rame e generi alimentari

Nel mirino sarebbero finite aziende e attività commerciali, cabine di distribuzione dell’energia elettrica e una parrocchia nella periferia di Cesenatico. Tra i materiali sottratti figurano numerosi cavi, pluviali e barre di rame, che sarebbero stati caricati di volta in volta su veicoli reperiti per il trasporto.

In un paio di occasioni sarebbero stati rubati anche generi alimentari custoditi nei magazzini delle attività colpite, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

Tra le contestazioni figurano anche il porto abusivo di armi e di oggetti atti a offendere. Viene inoltre contestata l’aggravante legata al danneggiamento di impianti destinati all’erogazione di un pubblico servizio, in relazione a due episodi che avrebbero interessato cabine pubbliche e cavi elettrici.

Le indagini dei carabinieri e l’arresto

Per identificare il presunto responsabile, i carabinieri di Cesenatico hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e incrociato le testimonianze raccolte durante le indagini.

Gli accertamenti avrebbero consentito di ricondurre più volte i diversi episodi al 67enne, poi denunciato all’autorità giudiziaria.

Il Gip del Tribunale di Forlì, valutati gli elementi investigativi presentati dalla Procura e il quadro indiziario, ha disposto nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico nella mattinata del 20 ottobre.

L’uomo è ritenuto presunto responsabile dei reati contestati: la sua posizione dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.