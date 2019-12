Prove di rosa sul porto canale

Agli amanti delle tinta magenta non sono sfuggite quelle sfumature rosa lungo un tratto del porto canale. Quello che “circonda” le barche storiche del Museo della Marineria. Prima che qualcuno gridi allo scandalo e intoni la polemica natalizia tra un regalo e un augurio sveliamo subito di che si tratta.

Sono dei test che oggi, lunedì e domani, il comune effettua per rispettare quanto accordato con la Rcs (l’editore della Gazzetta dello Sport che sposa il Giro d’Italia). Infatti alcuni punti della città saranno tinti di rosa, una prassi che accade anche nelle altre città in cui si ferma o transita la carovana rosa; una piccola cosa per, si spera, un’ottima promozione!