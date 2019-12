Bilancio: previsti 16 milioni di investimenti

Per quanto riguarda il “meccanismo” del Fondo di Solidarietà Comunale, in attesa dell’approvazione della Legge di Stabilità 2020 sono riproposte le stesse quote del 2019. A fronte di 1.200.000 euro destinati dallo Stato al Comune di Cesenatico, sono pari a 2.300.000 euro le somme che Cesenatico riversa allo Stato per alimentare il Fondo con una perdita superiore al milione di euro.

Il bilancio di previsione 2020-2022 vedrà concretizzarsi un triennio di progettazione e di candidature di progetti ai bandi regionali, statali ed europei. Sono previsti nel triennio 30.000.000,00 euro di investimenti, di cui 16.300.000,00 euro per il solo 2020 e nel 2019 le spese per investimenti hanno toccato quota 20.000.000 euro. Negli ultimi tre anni sono ben 18 i milioni provenienti da altri Enti (Europa, Stato, Regione).

Tra i progetti più significativi che vedranno il via il polo scolastico di via Torino, il ciclodromo, il recupero della ex Prealpi, la ciclovia del Pisciatello, il nuovo waterfront della città delle colonie di Ponente. Ancora non è noto invece l’esito del nuovo bando europeo FEAMP da 1.400.000 euro per la banchina del porto di Levante dal centro fino alle porte vinciane.

La previsione d’incasso da imposta si soggiorno è assestata a 2.180.000,00 euro. Per il 2020 -2022 le quota derivante dall’imposta sarà destinata a interventi di riqualificazione delle aree turistiche.

Confermate somme importanti per la manutenzione della città: verde pubblico (curato da Cesenatico Servizi), manutenzioni edifici e si registrano 105.000 euro per un piano triennale di pulizia delle caditoie e un piano triennale di sostituzione dei giochi nei parchi e nelle scuole da 160.000 euro.

Per il 2020 saranno iscritti a bilancio 1.000.000 euro per uno piano straordinario di asfaltature e sistemazione di marciapiedi in tutta Cesenatico. Con questa ulteriore somma salgono a 3,1 i milioni di euro investiti in asfalti nel triennio 2017-2020.

Infine, prosegue l’impegno sul versante sicurezza con ulteriori 522.000 euro destinati a implementare il sistema di videosorveglianza al quale l’amministrazione sta lavorando, da oltre un anno, con un progetto da 1 milione cofinanziato dal Ministero dell’Interno.

“Si tratta – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – di un passaggio importante, l’approvazione del bilancio rappresenta un momento fondamentale per il funzionamento della macchina comunale. Grazie al lavoro di programmazione svolto durante il 2019, dopo un decennio il Comune di Cesenatico torna ad approvare il bilancio entro l’anno, garantendo la partenza di tutte le gare e di tutti i servizi già ad inizio 2020. Mi preme in particolare sottolineare che nel 2020 per la prima volta dopo un quinquennio la pressione fiscale si abbassa a partire dall’IRPEF. 16.300.000 euro di opere pubbliche, insieme ai 20.000.000 euro già prenotati o avviati nel 2019, rappresentano il segno tangibile della nostra azione amministrativa. A ciò si aggiunge un controllo dei conti pubblici con un indebitamento che decresce di anno in anno al fine di liberare risorse per maggiori servizi e minor pressione fiscale. Concludo segnalando che il bilancio approvato rispecchia gli stessi schemi presentanti in consiglio a fine novembre, anche in quanto non sono pervenuti emendamenti dai gruppi consiliari di minoranza”.