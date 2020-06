Shopping di borse non autorizzato. I Carabinieri li trovano a…

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato a piede libero un cinquantanovenne del Napoletano, già noto alle forze dell’ordine. L’ipotesi di reato è furto in concorso a seguito di un fatto del 22 ottobre scorso. Erano le 13 circa quando con un altro soggetto avrebbe portato via da un’azienda di moda di Gatteo delle borse per un valore di 4.200 euro circa. Il modus operandi è stato classico. Hanno visto la preda, si sono avvicinati con una Scenic scura, l’hanno afferrata e si sono dati alla fuga sfruttando la vicina autostrada.

Gli inquirenti, grazie alle telecamere di sorveglianza della ditta e dell’Autostrada hanno identificato la vettura e ricostruito il tragitto fino a casa dove sono stati raggiunti dalla denuncia. Probabilmente si tratta di una coppia di trasfertisti giunti in zona per colpire e “filare” via vendendo la merce rubata al mercato nero.