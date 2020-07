Amormino: “Si rimetta in sicurezza via Canale Bonificazione”

Il consigliere comunale della lista civica Per Buda Sindaco, Lina Amormino, interviene sulla sicurezza di via Canale Bonificazione “per anni scena di numerosi incidenti”. Il consigliere comunale ricorda che “per limitare la velocità delle vetture e di conseguenza aumentare la sicurezza, erano stati installati tre dossi dissuasori, azzerando i sinistri. Da qualche mese la Provincia ha deciso di eliminarli, ripristinando la strada come era all’origine. Dopo un confronto con il dirigente provinciale è emerso che secondo art. 179 del Codice della Strada i dossi non erano a norma di sicurezza”.

“Trovandoci di fronte a una strada pericolosa è necessario trovare una soluzione alternativa – spiega la Amormino – E invece nemmeno una parola dal sindaco, nemmeno una proposta, nemmeno la comunicazione al quartiere di questa decisione provinciale”. Lina Amormino, essendo anche consigliere provinciale, presenterà un’interrogazione in Provincia chiedendo di intervenire in modo celere per migliorare una situazione che è ad oggi è insostenibile, pretendendo per i cittadini di Cesenatico la sicurezza che si meritano”.