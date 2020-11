Fondo ristorazione: c’è tempo fino al 28 novembre, ma l’iter non è semplice

E’ partita il 15 novembre la presentazione delle domande per ottenere il fondo ristorazione. Fino al 28 novembre ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi, potranno richiedere il contributo a fondo perduto – da mille euro e fino a un massimo di 10mila euro – per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari al 100% Made in Italy, anche Dop e Igp, inclusi quelli vitivinicoli, valorizzando così la materia prima dei territori. Ecco le Faq del fondo per sapere se il tuo ristorante ha diritto al contributo.

É previsto un click day?

No, non è previsto. L’ordine di presentazione non dà diritto ad alcuna precedenza sulla erogazione del contributo. É dunque possibile recuperare tutta la documentazione richiesta prima di presentare la domanda entro il 28 novembre.

Chi può presentare la domanda?

Il contributo a fondo perduto è destinato a ristoranti, agriturismi, mense, catering, alberghi per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari al 100% Made in Italy, anche Dop e Igp, inclusi quelli vitivinicoli.

Da quando di presenta la domanda?

La domanda si presenta dal 15 al 28 novembre. Esattamente sul portale web fino alle 23.59 di sabato 28 novembre o fino all’orario di chiusura di sabato 28 novembre dell’Ufficio postale prescelto.

Come si presenta la domanda?

Le domande possono essere presentate di persona presso gli Uffici postali, oppure online, collegandosi al sitowww.portaleristorazione.it, attivo a partire dal 15 novembre. Se si spedisce tramite ufficio postale è necessario indirizzare il plico (scrivendo l’indirizzo sul plico, in basso a destra) a Centro Servizi Pavia – Servizio Ristoratori – Viale Brambilla 1 – 27100 Pavia. Nella parte in alto a sinistra del plico si indica l’indirizzo completo del mittente dell’assicurata. Qui il modulo editabile

Quante domande posso presentare?

Ogni impresa richiedente (associata a un codice fiscale/partita Iva) può presentare una sola domanda.

E chi ha più ristoranti?

Ogni impresa richiedente (identificata da un codice fiscale/partita Iva) può presentare una sola domanda. Qualora l’impresa richiedente abbia più attività riconducibili al codice Ateco prevalente, le fatture degli acquisti dalle diverse attività devono essere caricate nella stessa domanda. Pertanto, anche nel caso di più unità locali, il contributo è sempre legato a un solo a un codice fiscale/partita Iva (una sola impresa richiedente).