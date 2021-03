Bollettino Covid: Emilia Romagna prima in Italia per incremento di positivi

Diminuiscono nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (lunedì 1 marzo), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 245. Nel Cesenate sono 177 (di cui 114 sintomatici), così suddivisi sul territorio: Cesena 70, Cesenatico 22 (per il numero totale sul territorio comunale si attende il numero settimanale dei guariti), Bagno di Romagna 2, Borghi 6, Gambettola 10, Gatteo 8, Longiano 9, Mercato Saraceno 7, Roncofreddo 8, San Mauro Pascoli 6, Sarsina 3, Savignano 14, Sogliano 3, Verghereto 1.

Rispetto a ieri aumentano i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 2.597, su un totale di 12.463 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20.8%. Da qualche settimana a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Oggi l’Emilia Romagna è la prima regione italiana per incremento di positivi in 24 ore.

Dei nuovi contagiati sono 1.180 gli asintomatici, di questi 585 persone sono in isolamento domiciliare e 837 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani. E’ on line il nuovo portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni effettuate in Emilia Romagna.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Bologna con 768 nuovi casi e Modena (533); poi Reggio Emilia (270), Ravenna (181), Cesena (177), Rimini (174), Parma (173), Imola (117). Seguono le province di Ferrara (94), Forlì (68) e Piacenza (42).