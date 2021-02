Turismo. I consigli degli esperti: “Necessario cambiare l’obiettivo”

Turismo e Covid: un binomio che sì, ha messo in ginocchio un’intera categoria, ma che potrebbe essere l’occasione per produrre innovazione e cambiamento.

M71, l’azienda di Cesenatico che opera nel mondo della consulenza e formazione anche per le aziende e i professionisti del campo turistico, da oltre 20 anni offre servizi alle imprese: adempimenti obbligatori come sicurezza, privacy… Con l’arrivo del Covid, M71 ha accolto “i nuovi bisogni degli imprenditori turistici, decidendo di supportarli in maniera adeguata in un momento molto particolare”, spiega la titolare di M71, Raffaella Casadei.