Presentato a Roma il cortometraggio girato all’Iper Rubicone

Artisti al supermercato per invitate il pubblico a tornare in massa al cinema, a teatro, ai concerti dopo la parentesi della pandemia. Proprio mentre il box office cinematografico registra un aumento incoraggiante, il regista Enrico Maria Lamanna ha presentato, nei giorni scorsi, alla Casa del Cinema di Roma il corto “Adda passà à nuttata”, da lui realizzato in Romagna (in particolare all’Iper Rubicone di Savignano Mare) con la partecipazione di attori, danzatori, cantanti ed il supporto economico del gruppo Orogel, sempre sensibile al mondo delle arti, e di Corte San Ruffillo, l’elegante agriturismo sulle colline forlivesi. Lo scopo: spingere gli spettatori ad affollare nuovamente le sale.

Protagonisti del piccolo e godibilissimo film, circa 14 minuti, sono Arisa, Francesco Montanari, Gaia De Laurentis, Rocío Muñoz Morales, Tosca D’Aquino, Andrea Roncato, Vittoria Belvedere, Raimondo Todaro: con la chiusura delle sale, hanno perso il lavoro e si sono riciclati come dipendenti di un supermercato. Tosca al reparto di intimo, Belvedere presso la pescheria, Montanari come vigilante, Todaro nell’enoteca, Arisa alla cassa…ma non hanno perso il buonumore e la voglia di esprimere i rispettivi talenti, in attesa di poter tornare in scena davanti a un vero pubblico.