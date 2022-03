Omaggio a Mario Bertozzi, mostra alla galleria “Leonardo Da Vinci”

Mario Bertozzi, nato a Forlimpopoli nel 1927 è stato avviato alle arti dallo scultore Giuseppe Casalini e ha studiato al Liceo Artistico di Bologna con noti maestri come Cleto Tomba e Luciano Minguzzi. Nel 1946, a soli 19 anni, ha realizzato a Forlimpopoli la sua prima scultura monumentale in ricordo dei Caduti per la patria. Nel 1951 è stato presente alla VI Quadriennale romana. A partire dagli anni ’60 ha svolto intensa attività espositiva. Oltre che autore di grandi sculture all’aperto come il monumento dedicato a Pellegrino Artusi a Forlimpopoli, Bertozzi vanta una notevole produzione anche come disegnatore ed illustratore. Tra le sue ultime imprese il racconto figurato pubblicato nel volume E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli (2018). Mario Bertozzi è scomparso a Forlì il 28 novembre 2020.

La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura e realizzata dal Servizio Beni e Attività Culturali del Comune di Cesenatico resterà aperta dal 2 aprile al 1 maggio 2022 con i seguenti orari: sabato, domenica e festivi 10-12 e 15-19. Ingresso libero.