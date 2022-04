Cardiologia e Ginecologia: nuovi servizi al poliambulatorio Giano

Gli specialisti.

Il cardiologo, dottor Mario Moscatiello, è specializzato nel trattamento delle aritmie anche nei giovani pazienti, delle valvulopatie. “Da alcuni anni mi interesso di imaging cardiovascolare e di ecocardiografia – spiega il dottor Moscatiello – Nel 2016 ho fondato un’associazione medico-professionale che si occupa di fornire servizi di Diagnostica Cardiovascolare, servizi di consulenza per la Telemedicina e l’organizzazione di eventi per la promozione di cura e prevenzione in ambito cardiovascolare. Inoltre da gennaio 2022 presto servizio come Dirigente Medico presso l’U.O. di Cardiologia del Maria Cecilia Hospital, di Cotignola”.

Al polimabulatorio Giano sarà possibile effettuare visite specialistiche cardiologiche e cardiochirurgiche, ecocardiogramma transtoracico, ecodoppler vascolare, monitoraggio con sistema Holter ECG delle 24/48 ore fino a 5 giorni, monitoraggio remoto delle aritmie con Event Recorder.