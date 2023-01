Salve le vongolare locali: prorogata la taglia minima a 22 millimetri

La Deroga rappresentava una tappa fondamentale per il settore locale della pesca visto che i banchi di vongole in Adriatico non riescono a crescere più di tanto. La taglia a 25 millimetri, di fatto, avrebbe reso inutilizzabile gran parte del pescato, mettendo in ginocchio tante attività.

A sbloccare l’iter i pareri favorevoli del consiglio consultivo per il Mar Mediterraneo (Medac) e dello Stecf (Comitato tecnico scientifico ed economico della pesca) che hanno confermato la “piena sostenibilità della misura”. Sulla base di queste valutazioni, la Commissione europea ha quindi ritenuto sussistere le condizioni per un’ulteriore proroga triennale, fino al 31 dicembre 2025.