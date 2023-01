LIbri, Vena Mazzarini è scena del crimine

Anche i personaggi non nascono dal nulla, come spiega Niky Marcelli: «Oltre a scegliere il territorio romagnolo come cornice, mi sono voluto ispirare anche ai suoi abitanti per dare colore ai volti del romanzo. La stessa protagonista non è -solo- frutto dell’immaginazione.»

Il libro “La Vena Mazzarini”, Santelli Editore, sarà disponibile online e in tutte le librerie a partire dal 27 gennaio. In più lo stesso autore sarà al museo della Marineria l’11 febbraio per presentare il volume.

«Cesenatico è sempre un’emozione: sicuramente si colloca nella classifica delle mie tre città preferite. E ora è pronta ad andare in scena insieme ad Anna».