Antolini (ordine geologi): “3 mareggiate in 5 mesi”

“È quindi importante potersi avvalere di strumenti di pianificazione, sia per l’area vasta che in ambito comunale, che tengano conto delle dinamiche geologiche nel lungo periodo, specialmente per gli insediamenti che hanno nel turismo rivierasco la loro vocazione. Un’attenta analisi degli scenari futuri (il tempo rappresentato da una o due generazioni) potrebbe evidenziare la criticità del mantenimento dell’attuale assetto costiero e delle strategie volte alla cristallizzazione dell’attuale situazione”.

“Le conoscenze in materia di geologia e geomorfologia sono in grado di contribuire ad una nuova stagione della pianificazione dell’ambito costiero, che preveda piani di adattamento, di arretramento che consentano il mantenimento delle attività economiche e sociali con una graduale trasformazione compatibile con l’evoluzione geologica del territorio ma soprattutto con le risorse economiche. In prospettiva, tali conoscenze sono in grado di portate un contributo applicativo alla pianificazione dell’ambito costiero, in prima battuta attraverso la formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni rivieraschi, come pure inquadrandosi nell’attuazione delle politiche regionali dedicate (Piano dello Spazio Marittimo, Strategia di Gestione Integrata) in corso di formazione”.