Maltempo, “Intervento sulle scogliere”

Nel video le immagini dell’arenile il giorno successivo la burrasca

Il sindaco Matteo Gozzoli non ha nascosto che è ora di pensare ad un sostituto o ad un alleato alle dune che da sole non bastano più. Anche perché il loro continuo rattoppo costa caro e anche se la Regione E-R viene costantamente in aiuto forse è giunta l’ora di gettare le basi per un intervento più strutturale.

«Secondo i calcoli della regione – ha detto Simone Battistoni, pres Coop Bagnini, al Tgr – la burrasca ha portato via un milione di metri cubi pari a un valore di 30 milioni di euro solo per Cesenatico. Chiaro, è impensabile un ivestimento di questo tipo. Serve – conclude – un intervento veramente enorme questa volta. Probabilmente serve una progettazione a mare sulle scogliere»