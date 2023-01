Passaporto, anche a Cesena sei mesi di tempo per averlo

Anche sul nostro territorio provinciale – come nel resto d’Italia – il problema dei tempi d’attesa infiniti per avere il passaporto è una realtà. Chi, in questi giorni, si è recato in Questura a Cesena per avere il documento di viaggio si è sentito rispondere che “prima di sei mesi non se ne parla”.

La questione, come noto, è arrivata in Parlamento, con due interrogazioni parlamentari – di Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi Sinistra e Fabrizio Benzoni, deputato di Azione-Italia Viva – rivolte al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.