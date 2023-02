Temperature in picchiata, attese le prime nevicate

Le temperature minime, come detto, sono in diminuzione con valori compresi tra 3 gradi dei settori costieri e -4 gradi della pianura occidentale. Massime in lieve diminuzione comprese tra 5 e 6 gradi. Gelo intenso in quota con valori sottozero tutto il giorno a partire dai 900/1000 metri.

Le correnti fredde dai Balcani continueranno ad affluire sul territorio regionale, con nubi in transito nella giornata di giovedì associate a possibili e deboli precipitazioni sui settori centro orientali, nevose fino in pianura. Variabilità da venerdì.