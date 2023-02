Al NOI Lounge Music Club due concerti d’eccellenza con musicisti di serie A

“Alla ricerca del soul italiano” sarà il concerto in scena sabato 18 febbraio (ore 22) con Bengi Super Soul Trio, capitanati dal leader dei Ridillo. Nel mondo musicale degli anni ’60 – ’70 era prassi comune proporre la versione italiana dei grandi successi internazionali, da qui parte il progetto di ricerca del Bengi Super Soul Trio che interpreterà, con nuove sonorità, questo speciale repertorio. Insieme a tutto questo anche brani di artisti che hanno reso grande la musica italiana come Mina, Paoli, Celentano, New Trolls, Caputo, Battisti, Pino Daniele… chiamati in causa con i loro pezzi più famosi, ma anche con brani meno conosciuti al grande pubblico. Il Bengi Super Soul Trio si muove su questo terreno musicale, proponendo il proprio repertorio in una chiave acustica ricca di venature jazz e nu-soul, alternando improvvisazioni, siparietti e trasformando, quello che nasce come intrattenimento confidenziale, in uno show variegato e accattivante.

Line up: Bengi (Daniele Benati) voce, chitarra, loop station – Claudio Shiffer tromba, chitarra acustica e voce – Emiliano Paterlini pianoforte e voce.