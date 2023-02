A Jazzenatico, Fabrizio Bosso e Lorenzo Tucci fanno dialogare tromba e batteria

Con l’ultimo concerto di febbraio – il quarto in cartellone – il festival Jazzenatico chiude il mese con i fuochi d’artificio: al Noi Lounge Music Club di Cesenatico è, infatti, in arrivo “Drumpet”, un mix di sonorità inedite e accattivanti che farà dialogare senza filtri la tromba di Fabrizio Bosso e la batteria di Lorenzo Tucci, affiancati da Daniele Sorrentino al contrabbasso.

Per questo spettacolo sorprendente, che condurrà il pubblico attraverso brani originali, pezzi folk, improvvisazioni totali e repentini assalti rock, Jazzenatico, in collaborazione con Noi Lounge Music Club, ha triplicato lo sforzo: dato il boom di prenotazioni, per permettere al maggior numero possibile di appassionati di vivere un’esperienza unica con tre star della scena jazz italiana e non solo, ai due concerti già in calendario giovedì 23 e venerdì 24, è stata aggiunta un’ulteriore data mercoledì 22, sempre alle ore 21.30. La rassegna è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Agogica Aps ed è curata dalla direzione artistica dei musicisti Fabio Nobile e Alessandro Fariselli.